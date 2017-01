Stewardess sleept KLM voor rechter

Van den Heuvel eist passend werk en erkenning als beroepsziekte van het ’Aerotoxic Syndrome’ waaraan ze al jaren in dienst van KLM lijdt.

De neurologische klachten worden volgens artsen veroorzaakt door giftige zenuwgassen in cabine en cockpit, die met olie verontreinigde lucht door de motoren worden aangezogen in de meeste vliegtuigtypen.

Veelvliegers die daar gevoelig voor zijn, worden ernstig ziek. De advocaten van KLM ontkenden vandaag in de rechtbank dat dit wetenschappelijk is bewezen. Morgen in De Telegraaf een verslag.