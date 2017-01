Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Selderij in goulash en ragout

25 min geleden

DEN HAAG - Het is deze dagen oppassen geblazen voor mensen met een selderij-allergie. Na de waarschuwing voor de bamidriehoekjes die de groente bevatten en onbedoeld zijn terechtgekomen in pakken rundvleeskroketten van Beckers, waarschuwde het bedrijf Anstelfood voor selderij in hertengoulash en wildzwijnragout. Die zijn verkocht door Jumbo onder de merknaam Lochtman.