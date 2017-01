premium

Toch onderzoek RDW naar sjoemelsoftware

55 min geleden

De RDW doet alsnog onderzoek naar mogelijk gebruik van sjoemelsoftware in de dieselversie van de Jeep Grand Cherokee. Dat heeft de dienst aan Nieuwsuur bevestigd. Het OM is bij het onderzoek betrokken en bekijkt of er grond is voor een strafrechtelijk onderzoek.