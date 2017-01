Foto’s: IJsliefhebbers binden schaatsen onder

Honderden mensen zochten de polder op om te schaatsen. Het ijs was in redelijk goede staat, maar werd later op de dag op een aantal plekken minder betrouwbaar.

Wandelaars genoten van winterse plaatjes en deelden foto’s enthousiast op sociale media.

#Ryptsjerksterpolder blijft een mooi gezicht pic.twitter.com/lHPRquoWoo — Matthijs de Vries (@_MDV_) 18 januari 2017

Deze twitteraar nam speciaal een dagje vrij bij het zien van de ijspret.

Advertentie

’Zo vaak kunnen deze kinderen niet schaatsen’

De kinderen waren vrij vanmiddag. Zo vaak hebben ze niet geschaatst, dus vanmiddag geoefend bij @ItFryskeGea op de #Ryptsjerksterpolder.❄ pic.twitter.com/xNb4NqqlJV — Jan Jelle Jongsma (@JanJelleJongsma) 18 januari 2017

De kinderen waren vrij vanmiddag. Zo vaak hebben ze niet geschaatst, dus vanmiddag geoefend bij @ItFryskeGea op de #Ryptsjerksterpolder.❄ pic.twitter.com/xNb4NqqlJV — Jan Jelle Jongsma (@JanJelleJongsma) 18 januari 2017

Ook fotografen konden hun hart ophalen.

’Even een paar rondjes!’

Wat is dat toch genieten! Even een paar rondjes #schaatsen op de #ryptsjerksterpolder pic.twitter.com/DzfRNef4i1 — René Bruinsma (@rwbruinsma) 18 januari 2017

Het Groningse dorp Noordlaren was woensdag het toneel van de eerste natuurijsmarathon van het jaar. Bij de vrouwen ging Lisa van der Geest er met de winst vandoor. Bij de mannen was Simon Schouten de snelste. Lees verder.