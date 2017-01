premium

Actieplan voor veilige 'routes' vluchtelingen

AMSTERDAM - VluchtelingenWerk is met een actieplan gekomen waarin staat hoe Nederland zich meer kan inzetten voor vluchtelingen die Europa willen bereiken. Het plan is in feite een oproep aan de Nederlandse overheid. Donderdag praat de Tweede Kamer over het asielbeleid. Nederland kan het niet alleen, maar kan zich wel meer inzetten voor mensen op de vlucht, stelt de vluchtelingenorganisatie. En daar zijn al legio mogelijkheden voor.