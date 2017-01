Schoolreisje nekt regionale 50Plus-voorzitter

Nico de Vos zou zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling toen hij een schoolreisje naar het Binnenhof organiseerde om schoolkinderen te laten kennismaken met de parlementaire democratie. Het geld voor de bus die hij huurde, declareerde hij bij de partij.

De Vos’ kleindochter is echter ook leerling van de school in kwestie en ging mee op het schoolreisje en dat kan volgens Nagel niet. „Schoolreisjes voor je kleinkinderen kunnen wij niet financieren. We kunnen niet toestaan dat privé-uitgaven uit de partijkas betaald worden.”

De Vos zegt te goeder trouw te hebben gehandeld en is een interne beroepsprocedure begonnen.