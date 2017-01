premium

Ontsnapte gevangene nog steeds op de vlucht

31 min geleden

ROTTERDAM - De gevangene die woensdag ontsnapte tijdens ziekenhuisbezoek in Rotterdam is nog steeds op de vlucht. De vuurwapengevaarlijke Elias Adahchour (24) nam de benen vanuit het Sint Franciscus Gasthuis in het noorden van Rotterdam, waar hij voor behandeling naartoe was gebracht.