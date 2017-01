Dat zegt de 51-jarige zus van crimineel Willem Holleeder in een interview met Libelle, waar Het Parool woensdag uit citeert.

Ze zwerft van huis naar huis en heeft op meerdere plekken in Amsterdam auto’s staan. Dat doet ze om moeilijk traceerbaar te zijn. Astrid Holleeder schreef vorig jaar het boek Judas, waarin ze een boekje opendoet over Willem Holleeder. Het was wekenlang het best verkochte boek van het land.