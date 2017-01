premium

Omstander verdacht van dood arrestant

28 min geleden

MAASTRICHT - De man die in december om het leven kwam bij zijn arrestatie in Maastricht, is mogelijk niet overleden door het politieoptreden, maar door ingrijpen van een omstander die de agenten wilde helpen. Die omstander heeft zich dinsdag gemeld bij de politie van de Limburgse hoofdstad, meldt De Limburger. De man wordt verdacht van dood door schuld, maar is niet gearresteerd.