Te koop: gekrompen mensenhoofd

Het afgehakte hoofd is op een speciale manier geprepareerd door de Jivaro Indianen, die het in de vijftiende eeuw als een trofee bij koppensnellers-rituelen gebruikten. Kort na de onthoofding hebben ze de schedel destijds vervangen door een steen, waarna de huid is gekookt, waardoor deze ging krimpen, maar wel een min of meer natuurlijke vorm rond de steen heeft kunnen behouden.

Het object Shrunken head (gekrompen hoofd), dat nu in de collectie van de Museumwinkel in Nijmegen is opgenomen, staat te koop voor 49.000 euro. „Dat is veel te duur omdat we ’m eigenlijk helemaal niet kwijt willen. Maar als iemand het er voor over heeft, is ie weg”, zegt directeur Edwin van Zoelen.

Volgens hem zijn deze authentieke shrunken heads bijzonder zeldzaam. „En er zijn veel namaak-hoofden in omloop. Maar dit is een echte, die je onder de 25.000 euro nergens op de wereld zult vinden”, weet Van Zoelen.