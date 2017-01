Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Auto tussen wal en schip in Amsterdam

49 min geleden

Amsterdam - Een auto is donderdagmorgen deels te water geraakt in het centrum van Amsterdam. Op de Oudeschans ging het rond 11.30 uur mis. De wagen kwam met de neus in het water terecht. Niemand rakate gewond.