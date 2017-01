Verbrand lichaam mogelijk van Zuid-Amerikaan

De politie maakte onder meer een reconstructie van het hoofd, maar wie de man was bleef onbekend. Na nieuw onderzoek bracht de politie donderdag naar buiten dat hij mogelijk uit Zuid-Amerika komt en tussen de 42 en 45 jaar oud was. Meer specifiek zou hij van zijn geboorte tot rond zijn dertigste levensjaar in Colombia of buurland Ecuador hebben gewoond.

De politie heeft vanwege de mogelijke afkomst van de man ook een Spaanstalig bericht gepubliceerd met als hoofdvraag: „ Wie is deze man?”

Eerder had de politie al vastgesteld dat de dode man een atletisch lichaam had en ooit een operatie aan zijn blinde darm had ondergaan. Zijn leeftijd kon in 2005 nog niet zo precies worden bepaald: de eerdere inschatting was dat hij tussen de 20 en 50 jaar oud was toen hij stierf.

De politie heeft contact gelegd met de autoriteiten in Colombia en Ecuador. „Het is vooral de bedoeling om de zaak daar onder de aandacht te brengen”, vertelde een woordvoerster. Het onderzoek richt zich momenteel alleen op de identiteit. „Het is een cold case. Strafrechtelijk onderzoek heeft helaas geen verdachte opgeleverd. Maar mocht het lukken om zijn identiteit te achterhalen, dan kan dat misschien weer anders liggen.”