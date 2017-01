Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Waxinelichthoudergooier wraakt hof Arnhem

28 min geleden

ARNHEM - Achterhoeker Erwin L., ook bekend als de waxinelichthoudergooier, heeft donderdagmorgen het gerechtshof in Arnhem gewraakt in zeven zaken die het hof tegen hem wilde behandelen. Volgens de man waren de rechters vooringenomen. De wrakingskamer van het hof beslist of de rechters vervangen moeten worden.