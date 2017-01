Woensdagnacht deed de man aangifte bij het politiebureau aan de Mathildelaan in Eindhoven. Daar vertelde hij dat hij kort daarvoor was mishandeld in een woning in Eindhoven.

Onwel tijdens verklaring

Tijdens zijn verklaring werd de man onwel. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Vervolgens gingen de agenten naar de woning toe waar de twee mannen zijn aangehouden. Ze zitten vast voor verder onderzoek.