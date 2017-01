Bieb Amersfoort gesloten na vallende bol

De voorkant van het gebouw is aan de bovenkant voorzien van zilveren bollen. De angst bestond al langer dat dat een bol los zou laten en naar beneden zou vallen. Direct na het incident is het gebied afgezet met lint en later ook met hekken.

De bibliotheek is rond 13:00 uur uit voorzorg gesloten. Volgens een medewerker zou de bol vol ijs hebben gezeten. Mogelijk is de bol daardoor te zwaar geworden en is deze vervolgens naar beneden gevallen. Naar verwachting gaat de bibliotheem vrijdag weer open.

Foto: Keistadnieuws

Let op! Er is vanmorgen een aluminium bol van het #Eemhuis losgeraakt. Voor de zekerheid en uw veiligheid hebben we besloten het pand (1/2)— Bibliotheek Eemland (@BiebEemland) 19 januari 2017

om 13.00 uur te sluiten. Vanmiddag worden er maatregelen getroffen. Morgen zijn we waarschijnlijk weer geopend. Tot dan! (2/2)— Bibliotheek Eemland (@BiebEemland) 19 januari 2017