Man bekogelt politieauto vanaf vier hoog

37 min geleden

AMSTERDAM - Een politieauto is in de nacht van woensdag op donderdag bekogeld in Amsterdam-Zuidoost. Een 39-jarige man gooide vanaf vier hoog op het Bijlmerplein meerdere voorwerpen naar de auto, waaronder glazen flessen.