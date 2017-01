’Geheim’ advies Belastingdienst naar Kamer

Volgens Wiebes gaat het om een advies dat was gevraagd door de destijds hoogste baas van de Belastingdienst, Hans Leijtens. Die stapte vrijdag op, ruim een jaar na zijn aanstelling. De adviesaanvraag kwam pas dinsdag officieel naar buiten. Het advies wordt gegeven door ex-topambtenaar Arthur Docters van Leeuwen.

Oppositiepartijen klaagden dat zij niet zijn geïnformeerd over de adviesaanvraag. Kamerlid Farshad Bashir van de grootste oppositiepartij SP had het zelfs over een ambtelijk onderzoek naar het functioneren van Wiebes, dat zou zijn stilgehouden.

De bewindsman wees erop dat Leijtens na diens aantreden zijn „verbazing” uitsprak over bepaalde zaken bij de fiscus. Hij wilde zich laten adviseren over hoe het beter kan, aldus Wiebes. Volgens hem is het alleen maar positief als mensen, bijvoorbeeld voor hun eigen functioneren, advies vragen aan wijze mensen. Wiebes vond het niet nodig een dergelijk advies aan de Kamer te melden.

De staatssecretaris benadrukt dat met het vertrek van Leijtens nu onhelder is of het adviesrapport er komt en wanneer. Dat hangt mede af van de nieuwe hoogste baas. Ook van Docters van Leeuwen wil Wiebes weten hoe het nu verder gaat.