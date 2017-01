Het OM maakte donderdag de cijfers over 2016 bekend van het ’afpakken’ of plukken van criminelen. Er kwam ruim 402 miljoen euro binnen op de staatsrekening.

Dat is niet allemaal geld van echte criminelen. Zo’n 270 miljoen euro was geld dat het OM lospeuterde van telecombedrijf Vimpelcom, vanwege de rol in een grote smeergeldaffaire. Blijft er een schamele 130 miljoen over.

