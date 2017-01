Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Reisadvies voor hoofdstad Gambia aangepast

49 min geleden

BANJUL - Het reisadvies voor de Gambiaanse hoofdstad Banjul is donderdagmiddag verder aangescherpt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nu voor die stad in het Afrikaanse land een negatief reisadvies gegeven. Voor de stad geldt nu een zogenoemde code rood. Het advies is nu: ga er niet heen en als je er bent: blijf binnen.