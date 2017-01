Staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) merkt dat afgewezen asielzoekers nog regelmatig de benen nemen als hun uitzetting dreigt. Ze gaan dan naar een ander land of duiken hier in Nederland de illegaliteit in. Zonde, onder meer omdat er veel geld en voorbereidingstijd in een uitzetting zit.

Om te voorkomen dat iemand vlak voor zijn uitzetting de benen neemt, werd in het verleden vaak het middel van vreemdelingenbewaring ingezet. Dat mag echter in steeds minder gevallen door Europese regels, merkt Dijkhoff tot zijn onvrede. „We hebben daar erg veel last van.” Rechters staan opsluiting alleen nog in heel uitzonderlijke gevallen toe. „Je moet bijna aantonen dat iemand er al eerder tussenuit is gepiept om bij rechter aan te tonen er risico op vluchten is.”

Nederland gaat in Brussel aankaarten dat de Europese regels slecht uitpakken. Volgens Dijkhoff moet dat bij hervorming van het asielstelsel snel anders geregeld worden.

Griekenland

Tijdens een Kamerdebat over het asielbeleid zei de VVD-bewindsman verder dat hij, ondanks aandringen van linkse partijen, niet van plan is om sneller of extra vluchtelingen vanuit Griekenland naar hier te halen nu het daar sneeuwt en asielzoekers in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. De staatssecretaris benadrukt dat Nederland al meer doet dan andere landen: „Er komt een punt waarop ik niet nog meer verantwoordelijkheid op me neem omdat anderen dat niet doen.”

Dijkhoff vindt dat het voornamelijk aan Griekenland is om de opvang daar op orde te hebben. Opvang die wel bestand is tegen de weersomstandigheden. Griekenland heeft tot nu toe steken laten vallen, zei de staatssecretaris.