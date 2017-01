Gestoken in een zwart lederen jack hoorde hoofdverdachte A. dit relaas van Justitie donderdagmiddag in de rechtbank in Breda hoofdschuddend aan. Ze heeft er niks mee te maken, aldus A.

Op een bruiloft van familie in Tilburg in 2014 leren A. en El B. elkaar kennen. Beiden zijn getrouwd en hebben kinderen. Met berichtjes blijven ze met elkaar in contact. Er zou sprake zijn van een buitenechtelijke relatie, iets dat A. met klem ontkent.

Als El B. in december 2015 naar Nederland komt, overnacht hij op verzoek van A. een kleine week bij Corina B. Zij is een vriendin van A. en zit dan naar eigen zeggen al een poos met mishandelingen van A. door Saïd in haar maag. Om Saïd schrik aan te jagen, de mishandelingen te stoppen, maar volgens B. niet om Saïd te doden, koopt zij een vuurwapen voor de hoofdverdachte. B. verstopt dat geweer echter in haar eigen huis.

Een paar dagen later is het Corina B. zelf die informatie doorspeelt aan het Team Criminele Inlichtingen: A. wil Saïd ombrengen. De politie brengt hem naar een onderduikadres en vindt op 8 december het vuurwapen in de woning van B., waar El B. dan al niet meer overnacht.

Afgeluisterd

In de tussentijd heeft de politie telefoons van de vrouwen dan al een poos afgeluisterd. Uit getapte gesprekken blijkt volgens Justitie dat zowel A. als B. betrokken is bij het moordcomplot op Saïd. Beiden worden op 12 december gearresteerd. El B. lijkt de dans te ontspringen, maar wordt als hij in juni 2016 van Marokko naar Nederland vliegt alsnog opgepakt.

Justitie stelt dat het drietal samen een moordplan smeedde, maar de verdachten waren donderdag allesbehalve eensgezind. El B. zwijgt en de vrouwen spelen elkaar de zwartepiet toe. Eén mening delen ze wel: de tot zes jaar geëiste celstraffen mag de rechtbank van tafel vegen, want zijzelf zijn onschuldig.

Uitspraak over twee weken.