Scooterdieven rijden agent aan tijdens achtervolging

19 min geleden

AMSTERDAM - Een motoragent is donderdagavond tijdens een achtervolging in Amsterdam aangereden door twee personen op een scooter. Deze scooter was gestolen. Na de aanrijding ging het tweetal er te voet vandoor.