Striptekenaar Jan Kruis (83) overleden

19 min geleden

MANTINGE - Striptekenaar Jan Kruis is donderdag in zijn woonplaats Mantinge (Drenthe) overleden. De maker van de bekende strip Jan Jans en de Kinderen was al lange tijd ziek en stierf op 83-jarige leeftijd. Dat heeft een goede vriend van de familie laten weten.