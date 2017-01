Hennis kijkt uit naar daden Trump

Hennis verwacht dat de Verenigde Staten ook onder Trump nauw betrokken blijven bij de NAVO. Een sterk bondgenootschap „is niet alleen in het belang van Europa, maar ook van de Amerikanen”, aldus de minister.

Uitlatingen

Ze erkent dat Trump zich wel kritisch heeft uitgelaten over de verdragsorganisatie. „Hij heeft gezegd dat de NAVO bijna zeventig jaar oud is. Daarop zeg ik ’de heer Trump is ook zeventig jaar oud’. Dat de NAVO bijna zeventig jaar oud is wil niet zeggen dat ze met pensioen moet.”

Toch denkt Hennis dat de nieuwe bewoner van het Witte Huis de lijn van zijn voorgangers zal volgen. „Ik kan me geen wereld voorstellen zonder VN, zonder EU, zonder NAVO. En Trump weet dat denk ik heel goed.”

Toekomstperspectief

Ook minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) is benieuwd wat de toekomst zal brengen. Of er veel zal veranderen aan het Amerikaanse buitenlandbeleid durft hij nu nog niet te voorspellen. „Ik vind het moeilijk te zeggen. Een president kan je alleen afrekenen op zijn daden. Wat precies zal veranderen is onduidelijk. Er zijn verschillende signalen. Dus ik ga echt afwachten wat er gebeurt.” Maar dat de VS ook in de toekomst deel blijven uitmaken van de NAVO vind Koenders net als Hennis „een gegeven.”