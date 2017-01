’Modernisering brandweer Amsterdam mislukt’

Van der Laan noemt het onacceptabel dat de afspraken, die in 2011 zijn gemaakt, niet zijn nagekomen. Zo blijven de prestaties op het gebied van brandveilig leven ver achter, stelt de burgemeester. „Tot nu toe zijn ongeveer 42.000 woningen geïnspecteerd terwijl de afspraak is dat op 31 december 2016 100.000 woningen zouden zijn geïnspecteerd.” Dat komt volgens hem vooral omdat de afspraken over alternatieve werkuren en flexibilisering binnen het rooster niet zijn nagekomen.

Foto: ANP XTRA

De brandweer inspecteert alleen overdag tussen 08.00 en 16.00 uur, terwijl veel mensen dan niet thuis zijn. De afspraak om een proef te doen met een ander rooster is niet uitgevoerd en er zou ook geen draagvlak voor zijn. En dat terwijl de brandweerlieden volgens Van der Laan maar al te goed weten dat het voorkomen van brand leidt tot minder slachtoffers.

Onbegrip & wantrouwen

De nieuwe brandweercommandant Leen Schaap, die vorig jaar aantrad, spreekt in een brief aan de burgemeester van een „organisatie die in zichzelf gekeerd is en niet echt onderdeel uitmaakt van de stad.” Bovendien is er volgens hem sprake van een groot wederzijds onbegrip en wantrouwen binnen de organisatie.

Schaap pleit voor een diversere organisatie, met meer vrouwen en Amsterdammers met een migratieachtergrond. Met zijn Manifest Brandweer Amsterdam-Amstelland wil hij aan de slag om ervoor te zorgen dat de eerder gemaakte afspraken alsnog worden nagekomen.