Productieplaats voor xtc in Wormer ontmanteld

19 min geleden

WORMER - In een loods in het Noord-Hollandse Wormer is donderdag een productielocatie van xtc-pillen aangetroffen, inclusief tienduizenden pillen en twee tabletteermachines. De politie gaf daarvan vrijdag enkele foto’s vrij.