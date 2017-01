OM wil Hoornse 'sadist' in cel

De 39-jarige Mustapha el N. isoleerde, chanteerde, drogeerde, bedreigde en misbruikte zijn slachtoffer zeven weken lang stelselmatig, aldus het OM. Hij hield haar in die periode vast in haar eigen huis, bond haar vast, mishandelde en vernederde haar en dwong haar tot seks. De vrouw had de man leren kennen via een datingsite.