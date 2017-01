Uijlenbroek hoogste baas Belastingdienst

Leijtens stapte een week geleden op. Hij was pas ruim een jaar directeur-generaal.

Uijlenbroek (1965) is sinds januari 2014 hoogste baas van het Rijksvastgoedbedrijf. Hij is ook bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen in de publieke sector. Uijlenbroek begint volgende week. Premier Mark Rutte noemt hem „heel goed geschikt.”

Reorganisatie

Bij de reorganisatie bij de Belastingdienst pakte een vrijwillige vertrekregeling voor het personeel verkeerd uit, waardoor die tientallen miljoenen euro’s extra gaat kosten. Het ministerie van Financiën plaatste de fiscus, die veel te zelfstandig opereerde, onder financiële curatele.

Eerder deze week werd bekend dat de inmiddels vertrokken Leijtens niet lang na zijn aantreden opdracht gaf voor een intern onderzoek naar de gang van zaken bij de Belastingdienst. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door ex-topambtenaar Arthur Docters van Leeuwen.

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageerden verbolgen en eisten dat het adviesrapport openbaar wordt. Ook regeringspartij PvdA vroeg om inzage.

Verantwoordelijk staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) stemde daar donderdag mee in. Hij benadrukte wel dat door de wisseling van de wacht het nog maar de vraag is of en wanneer het rapport er komt.

Volgens oppositiepartijen is het onderzoek opzettelijk stilgehouden omdat ook naar het functioneren van Wiebes is gekeken.