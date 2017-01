Dat meldt NRC. Bronnen binnen politie en justitie bevestigen dit aan De Telegraaf. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie wil niets zeggen. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar Giltay, die verdacht wordt van oplichting, verduistering en fraude. Ook onderzoekt de Rijksrecherche mogelijke omkoping. De Telegraaf meldde eerder al dat gekeken wordt of Giltay gesjoemeld zou hebben met facturen. Een bedrijf zou hem daarbij geholpen hebben.

De huiszoekingen zijn een logische stap in het onderzoek. De rechercheurs proberen bewijs te verzamelen en zoeken naar administratie en belastende communicatie die de verdenkingen ondersteunen. Giltay zou bevriende bedrijven opdrachten hebben verstrekt. Dat zou deels gebeurd zijn via zijn partner.

De COR had een jaarlijks budget van meer dan 1,5 miljoen euro. Het leeuwendeel van dat geld is besteed aan poenerige feesten, etentjes en snoepreisjes. Giltay zorgde er bovendien voor dat een aanzienlijk deel van dat budget in de zakken belandde van bevriende ondernemers uit zijn woonplaats Almere.

Behalve een intern onderzoek van de politie en een strafrechtelijk onderzoek, heeft ook minister Van der Steur (Justitie) een speciale commissie aan het werk gezet. Deze moet vaststellen of het poenerige gedrag van het COR-bestuur oogluikend is toegestaan door voormalig korpschef Gerard Bouman. Die laatste was op dat moment bezig met een grote en moeizaam verlopende reorganisatie. De politie is met circa 65.000 werknemers de grootste werkgever van de overheid.