Anti-haatmars Amsterdam na beëdiging Trump

LEES ALLES OVER DE INAUGURATIE IN ONZE LIVEBLOG

„De sfeer zat er goed in”, zei een woordvoerster. Op het Museumplein werd het volgens haar zelfs een feestje onder gelijkgestemden. De betogers hadden spandoeken en borden bij zich met teksten als ’Weg met Wilders’, ’Weg met Trump’ en ’Vluchtelingen welkom’. Volgens haar waren er ongeveer duizend mensen op het protest afgekomen.

Net als in tal van andere steden in de wereld wordt zaterdag op het Haagse Malieveld en het Museumplein in Amsterdam de zogenoemde Women’s March gehouden. Volgens de organisatie zullen ongeveer een miljoen mensen in ruim driehonderd marsen protesteren tegen ongelijkheid en intolerantie naar aanleiding van de beëdiging van Trump.

Lees hier alles in ons dossier over de inauguratie van Donald Trump.