premium

Rotterdammer opgepakt voor bezit wapens

Gisteren, 23:50

ROTTERDAM - Een man van 31 jaar uit Rotterdam is daar dinsdag opgepakt voor verboden wapenbezit. Dat is vrijdag bekendgemaakt. Hij is volgens de politie lid van de Outlaw Motorcycle Gang (OMG) die geregeld in verband gebracht wordt gebracht met georganiseerde criminaliteit.