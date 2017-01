Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Wilde achtervolging door Friesland

38 min geleden

HEERENVEEN - De politie heeft in Heerenveen op een auto met een Brits kenteken geschoten die op agenten inreed. Op Twitter meldt de politie dat de auto in Sint Nicolaasga een stopteken had genegeerd, waarna agenten de achtervolging inzetten.