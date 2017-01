premium

Vlaggendief niet welkom in Noorwegen

49 min geleden Koen Nederhof

Hoorn - Han de Jong is niet welkom in Oslo. Hij bekende vorig jaar november tegen De Telegraaf dat hij in 1970 de vlag had gestolen van het wereldberoemde Ra II-vlot van avonturier Thor Heyerdahl. Maar het Noorse Kon-Tiki Museum wil hem niet ontvangen, bleek vrijdag. „U kunt de vlag overhandigen aan de Noorse ambassade”, schrijven de Noren.