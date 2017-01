Man rijdt politieagente te fiets aan

De politievrouw fietste rond 03.15 met een collega over de Langestraat in Hilversum toen de automobilist kwam aanrijden. Omdat de voorruit van zijn auto niet was schoongemaakt, gaven ze de man een stopteken. Daarop werd de vrouw aangereden, mogelijk omdat de chauffeur haar niet zag.

De agente is ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder is meegenomen naar het bureau, waar bleek dat hij te veel had gedronken. ’s Ochtends mocht hij weer naar huis. Tegen hem zal een proces-verbaal worden opgemaakt, aldus de politie.