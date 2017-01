Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Man onderkoeld na omslaan hovercraft

ELBURG - Op het Drontermeer bij Elburg is zaterdagmiddag een hovercraft omgeslagen en door het ijs gezakt. De bestuurder kwam in het ijskoude water terecht en is met onderkoelingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht.