Cardiologen overleggen over oplosbare stent

Vrijdag werd bekend dat patiënten van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht die een biologisch oplosbare stent in het hart hebben, tot drie jaar na het plaatsen van deze stent een extra bloedverdunner moeten nemen.

Volgens Bosker, cardioloog in het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem, is nu nog onvoldoende duidelijk „of het een serieus probleem is.” „Er lijkt nu sprake van een gering verhoogd risico op stolselvorming.”

Het mogelijke risico kwam naar voren in een grote internationale studie waar het Dordtse ziekenhuis aan deelneemt. Tot drie jaar na het plaatsen van de stent blijkt er een licht verhoogde kans op vorming van een bloedstolsel. De kans dat dat gebeurt is erg klein. Bosker: „In andere grote internationale studies is dat risico minder duidelijk, dus dat gaan we maandag tegen elkaar afzetten.”

Mocht het nodig zijn, dan volgt meteen een advies van de cardiologenvereniging.