Vliegtuigbom gevonden op strand Egmond aan Zee

52 min geleden

EGMOND AAN ZEE - Op het strand van Egmond aan Zee is zaterdagmiddag een vliegtuigbom gevonden. Mogelijk is het een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het projectiel werd ontdekt door een man die op het strand aan het graven was.