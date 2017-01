Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Dronken man valt omstanders lastig op station Amsterdam Amstel

52 min geleden

Amsterdam - Een man is zaterdagavond even voor 21.00 uur gevallen op spoor 4 van trein- en metrostation Amsterdam Amstel. De man was onder invloed van alcohol en viel omstanders op het station lastig. De man heeft van één van deze omstanders een corrigerende tik gekregen waarna de man opnieuw viel.