Rijp zorgt voor gladheid

Zondagochtend is het bijzonder koud met in grote delen van het land -6 tot -8 graden. In Woensdrecht was het afgelopen nacht met -9,1 graden het koudst, meldt Weeronline. Aan de grond daalde de temperatuur in Eindhoven zelfs naar -12,7 graden.

Lokale ijsverenigingen zullen blij zijn met de vorst. De afgelopen dagen was het ‘s nachts minder koud en gingen verschillende ijsbanen in de middag dicht om het ijs te sparen. Ook de komende dagen blijft het in de nacht licht vriezen. Overdag kan het kwik oplopen tot vijf graden boven nul.

