Schaatsgekte: kom niet naar Ankeveen

In Ankeveen waarschuwt de politie om niet te gaan schaatsen in verband met de ijskwaliteit, maar veel mensen negeren dat. Ook is het bijzonder druk op de wegen naar het dorp en zijn alle parkeerplaatsen vol. De politie Gooi- en Vechtstreek raadt mensen af te komen.

De KNSB ziet de mensen ook het liefst de schaatsen onderbinden op banen van een ijsclub. Het ijs op open water is in tegenstelling tot de uitgezetten banen van ijsclubs niet op alle plekken even dik. ,,De verschillen zijn groot, vaak afhankelijk van de diepte van het water. Dat valt van boven moeilijk te zien.'' Op sommige plaatsen gaan mensen in hun eentje het ijs op. „Dat is zeker gevaarlijk.”

De schaatsbond adviseert schaatsers zich goed te laten informeren door plaatselijke ijsclubs. IJsmeesters daar kennen de lokale situatie. Ook de site schaatsen.nl biedt informatie. Er zijn nog zeker een paar nachten strenge vorst nodig om veilig op buitenijs te kunnen schaatsen, stelde de KNSB zaterdag.

Ook zaterdag gingen veel mensen al het ijs op. Op veel plaatsen zakten mensen door het ijs, maar grote incidenten bleven uit.

Schaatsen in #Ankeveen.Lijkt een goed plan,maar door drukte parkeerproblemen & gevaarlijke situaties op de weg.Advies:Ga niet naar Ankeveen!— Gooi en Vechtstreek (@PolitieDGV) January 22, 2017