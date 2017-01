premium

RIVM: mogelijk smog door fijnstof

25 min geleden

BILTHOVEN - De komende dagen is de luchtkwaliteit in Nederland onvoldoende. Vanaf deze zondag is er kans op smog door fijnstof, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Oorzaak is het ongunstige weer met betrekking tot fijnstof; het is nagenoeg windstil.