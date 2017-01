Donald Trump is pas één dag president van de Verenigde Staten en nu al vindt een van de grootste protesten op Amerikaans grondgebied plaats, vertelt correspondent Herman Stam.

Kim Holland is de laatste tijd in het nieuws omdat ze zich moet verontschuldigen voor seksfilmpjes op dubieuze plekken. Maar een aantal inwoners van Utopia zien hun terrein als perfecte locatie en nodigen Kim maar al te graag uit.

01:33

Isa-Bella (19) lijdt aan een vreselijke ziekte waarbij haar been enorm opzwelt. Haar verhaal zie je in My Legs Won’t Stop Growing, zondag 21.00 uur op TLC.