In hele land mensen die door het ijs gaan

De KNSB handhaaft het advies om aanwijzingen van hulpdiensten en ijsclubs op te volgen en herhaalt dat het niet veilig is om op vaarten, plassen en meren te schaatsen. ,,Grote incidenten hebben we gelukkig nog niet gezien, maar de mensen moeten wel oppassen. Door oplopende temperaturen in de middag zal het ijs alleen maar slechter worden'', aldus Ramon Kuipers, coördinator natuurijs van de KNSB.

,,We beseffen dat de situatie lastig is'', zegt hij. ,,Het is mooi weer en mensen willen graag schaatsen. Maar de kwaliteit van het natuurijs is niet overal hetzelfde. Daarom is het moeilijk om voor natuurijs een eensluidend advies te geven en zeggen we: zoek de veiligheid van een ijsclub op.'' Op de banen van ijsclubs, vaak ondergelopen landjes, ligt een kleine laag water of het gaat om ondiepe plassen die zijn afgezet.

Het zoeken naar schaatsvertier ging automobilisten zondag niet overal even makkelijk af. Bij de Ankeveense plassen was het zo druk dat de politie het advies gaf niet meer naar Ankeveen te gaan. ,,Door drukte parkeerproblemen en gevaarlijke situaties op de weg'', waarschuwde de politie. Ook bij het Henschotermeer was het druk door schaatsers en riep de politie op er niet meer naar toe te gaan.