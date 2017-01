Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

App helpt gevluchte homo

31 min geleden

AMSTERDAM - Homoseksuele asielzoekers ondervinden nogal eens problemen in asielzoekerscentra. Voor hen is er een app gemaakt waar ze alle informatie kunnen vinden over hulporganisaties waar ze terecht kunnen bij problemen. Ook geeft de app aan waar ze aangifte kunnen doen als ze gediscrimineerd worden.