Homofobe imam geeft docenten islamles

In het programma ‘ Rot Op Met Je Religie’ op NPO2 gaf Siddiqui vorige week donderdag aan adviezen te willen geven aan homoseksuelen om hun gevoelens te onderdrukken en te helpen veranderen.

Vmbo-school de Groenhorst in Almere Poort nodigde de imam onlangs echter uit om 22 docenten bij te spijkeren over de islam. „Schandalig”, zegt Toon van Dijk van de PVV Almere. „Dat docenten aan een Nederlandse onderwijsinstelling worden blootgesteld aan islamitische homohaat valt niet goed te praten”, aldus de fractievoorzitter tegen de lokale nieuwssite Almere Nieuws.

Bauke Houtsma, de directeur van de school verdedigt de cursus en zegt dat de imam was uitgenodigd om kennis te nemen van ’de doelstellingen van de moslim-gemeenschap die zich in Almere Poort zal vestigen’. Houtsma was volgens Almere Nieuws niet in staat om antwoord te geven op de vraag of hij op de hoogte was van de uitspraken van Siddiqui.