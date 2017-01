‘Aanslag op Naoufal F. voorkomen’

De Ierse krant Sunday World meldt zondag dat een moordaanslag op F. in de gevangenis Mountjoy in Dublin is verijdeld na tips van agenten. Hij zou meteen zijn afgevoerd. In december zou er een spectaculaire poging om Naoufal F. tijdens een transport naar de rechtbank te bevrijden, zijn voorkomen.

Justitie in Nederland heeft gevraagd om de uitlevering van F. Voor onder meer de mislukte moordaanslag op Peter ‘Pjotr’ R. In Diemen in 2015. F. Werd in het voorjaar van 2016 opgepakt in een huis van de beruchte Kinahan-clan in Dublin. Hij was in het bezit van peperdure horloges en valse documenten. De Amsterdammer is in Nederland met meerdere liquidaties in verband gebracht. Hij was ook verdachte in de zaak van de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt.