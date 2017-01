premium

Boerderij Familie Bofkont in de as gelegd

Gisteren, 23:11

AMSTELVEEN - In Amstelveen is de bekende boerderij Familie Bofkont/Het Beloofde Varkensland zondagavond in vlammen opgegaan. Het hoofdgebouw is helemaal uitgebrand, maar het bijgebouw en alle dieren zijn gered, meldt de brandweer.