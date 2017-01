’Rechter straft te laag’

Dat blijkt uit een onderzoek dat Instituut Intervict van de Universiteit Tilburg uitvoerde in opdracht van het Fonds Slachtofferhulp. Het fonds pleit voor een wetswijziging die meer recht doet aan de ernst van de feiten. Volgens Ineke Sybesma moet er in de Wegenverkeerswet een artikel worden opgenomen waarin het veroorzaken van gevaar in het verkeer strafbaar wordt gesteld. Daardoor kan veel onvrede over de uitkomsten van verkeerszaken worden voorkomen.

Volgens Sybesma heeft de huidige praktijk nadelige gevolgen voor het vertrouwen van slachtoffers in de rechtsstaat, en versterkt het het gevoel dat ze niet worden erkend.