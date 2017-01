Angst om ’Las Vegas aan de Noordzee’

De Kamer praat vandaag over het voorstel. De VVD is dolenthousiast over het eigen plan. „Hierdoor krijg je een kleinere overheid en deze privatisering draagt bij aan de aflossing van de staatsschuld”, zegt Kamerlid Jeroen Van Wijngaarden. Voor spelers is het ook leuk, denkt de liberaal. „Je hebt nu maar één smaak als je naar een casino wil en straks meer.”

Omdat de regels onlangs aangescherpt zijn vanwege de legalisering van online gokken en omdat het toezicht op de goksector toen ook is verstevigd, maakt Van Wijngaarden zich weinig zorgen over privatisering en de gevolgen daarvan.