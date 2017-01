Rutte: ga weg als het je hier niet bevalt

Dat stelt premier Mark Rutte in een interview met het AD. De premier stoort zich aan de manier hoe „we met elkaar omgaan.” Als voorbeeld noemt hij een allochtone sollicitant die niet welkom was bij busbedrijf Qbuzz, omdat hij om geloofsredenen vrouwen geen handen geeft. Het College van de Rechten van de Mens gaf de sollicitant onlangs gelijk. Hij hoeft vrouwen geen hand te geven.

Rutte: „Dat vind ik echt een bizarre uitspraak! Qbuzz heeft natuurlijk volkomen gelijk. Het kan toch niet zijn dat een chauffeur zegt: ik weiger vrouwen de hand te schudden, omdat het niet past bij mijn geloof? Dat is precies waarom ik in opstand kom en heel veel mensen in opstand komen. Want de norm hier is dat je elkaars handen schudt.”

De VVD-leider gaat verder in op de hufterigheid in Nederland. „Dan heb ik het zowel over mensen die bumperklevend door het verkeer gaan als over bankiers die klagen over hun bonussen. Of over nieuwkomers die de vrijheid hier misbruiken om hun culturele waarden aan ons op te leggen. Je kunt om te beginnen zelf het gedrag vertonen dat je ook van anderen verwacht. En gelukkig doen de meesten dat ook.”

Ook ziet Rutte graag dat mensen elkaar aanspreken op hun gedrag. „Een tijdje terug zag ik een vader en zijn zoontje op straat hun afval op de stoep gooien. Ik zei: waarom gooit u dat niet gewoon in de prullenbak? En de man antwoordde: ’O natuurlijk, sorry.’ Dat kan iedereen.”

Maandag plaatste de VVD een paginagrote advertentie in alle landelijke kranten om hun boodschap kracht bij te zetten. De komende verkiezingen zijn bepalend voor de koers van ons land. „Er ligt slechts één vraag voor: wat voor land willen we zijn?”

De premier benadrukte tegen het AD dat zijn partij niet staat voor doorgeschoten individualisme zoals politieke tegenstanders wel beweren. „Mijn partij staat ervoor dat je met een pannetje soep naar de buren gaat als dat nodig is.”